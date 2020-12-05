ضربات التحالف تُدمر خمسة "أوكار" لتنظيم الدولة شمالي العراق

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت القوات العراقية، اليوم السبت، أن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة، دمر خمسة (أوكار) تابعة للتنظيم، في ضربات جوية شمالي البلاد.



وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن الضربات، استهدفت مواقع تنظيم الدولة في سلسلة جبال مكحول شمالي العراق.



وقالت الخلية في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال مكحول، أسفرت عن تدمير 5 (أوكار) لعناصر تنظيم الدولة.



وكانت السلطات العراقية، أطلقت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم الدولة، في سلسلة الجبال الواقعة بمحافظة صلاح الدين.



وتشارك في العملية قوات عراقية مؤلفة من عدد من وحدات الجيش والشرطة الاتحادية، وجهاز مكافحة الإرهاب، وبإسناد من التحالف الدولي.



وأعلن العراق النصر على التنظيم الإرهابي في أواخر عام 2017، لكن تنظيم الدولة، حافظ على بعض الجيوب هناك، واستغلها لشن هجمات.



وكانت أحدث هذه الهجمات، قصف مصفاة الصينية النفطية، في منطقة بيجي بمحافظة صلاح الدين، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مما أدى إلى اندلاع حريق داخل المصفاة.



وتبنى تنظيم الدولة الهجوم، وقال: إنه استهدف المنشأة النفطية بصاروخي كاتيوشا.