دولي

أخيراً.. تصريح "متفائل" لمدير منظمة الصحة العالمية

أخيراً.. تصريح "متفائل" لمدير منظمة الصحة العالمية
رام الله - دنيا الوطن
بعد سلسلة من التعليقات، التي تعكس تشاؤماً، وضعت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، محل الانتقادات، أطلق تيدروس أدهانوم غبريسوس، أخيراً تصريحاً متفائلاً بخصوص أزمة فيروس (كورونا) المستجد.

وأعلن غبريسوس، أمس الجمعة، أن النتائج الإيجابية من تجارب لقاحات فيروس (كورونا) تعني أن العالم "يمكن أن يبدأ في الحلم بنهاية الوباء"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

إلا أن المسؤول الدولي إثيوبي الجنسية، قال إن "الدول الغنية والقوية، يجب ألا تدهس الفقراء والمهمشين في التدافع على اللقاحات".

وتحدث غبريسوس في خطاب، أمام الجلسة رفيعة المستوى الأولى، للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوباء، وحذر من أنه "في حين يمكن إيقاف الفيروس، فإن الطريق أمامنا لا يزال غادراً".

وقال: إن الوباء أظهر البشرية "في أفضل حالاتها وأسوأها"، مشيراً إلى "أعمال التعاطف الملهمة والتضحية بالنفس، والمآثر المذهلة للعلم والابتكار، ومظاهر التضامن الحميمة، لكن أيضاً علامات مزعجة على المصلحة الذاتية، وتحويل اللوم والانقسامات".

وفي إشارة إلى الزيادة الحالية في الإصابات والوفيات، قال غبريسوس، من دون أن يسمي أي دولة: "حيث يغرق العلم بنظريات المؤامرة، حيث يقوض التضامن بسبب الانقسام، وحيث يتم استبدال التضحية بالمصلحة الذاتية، يزدهر الفيروس وينتشر".

كما حذر في خطاب افتراضي أمام الاجتماع، من أن اللقاح "لن يعالج نقاط الضعف الكامنة"، في إشارة إلى الفقر والجوع وعدم المساواة وتغير المناخ، التي قال: إنه يجب معالجتها بمجرد انتهاء الوباء.

وقال: "لا يمكننا ولا يجب أن نعود إلى نفس أنماط الإنتاج والاستهلاك الاستغلالية، ونفس التجاهل للكوكب الذي يحافظ على الحياة كلها، ونفس دورة الذعر والتدخل ونفس السياسات الانقسامية، التي غذت الوباء".

أخبار ذات صلة

كورونا عالميا: نحو مليون و525 ألف وفاة و66 مليوناً و252 ألف إصابة

كورونا عالميا: نحو مليون و525 ألف وفاة و66 مليوناً و252 ألف إصابة

انطلاق حملة التطعيم ضد (كورونا) في موسكو

انطلاق حملة التطعيم ضد (كورونا) في موسكو

مصرع 18 عاملًا بمنجم فحم في الصين

مصرع 18 عاملًا بمنجم فحم في الصين

(فوكس نيوز): إدارة بايدن تضُم أشخاصًا لا يحترمونه

(فوكس نيوز): إدارة بايدن تضُم أشخاصًا لا يحترمونه

روسيا: لا استقرار في المنطقة دون تسوية القضية الفلسطينية

روسيا: لا استقرار في المنطقة دون تسوية القضية الفلسطينية

مدير &#34;CIA&#34; السابق يكشف عن دور إسرائيل في تصفية بن لادن

مدير "CIA" السابق يكشف عن دور إسرائيل في تصفية بن لادن

مقتل خمسة أشخاص بفيضانات في إندونيسيا

مقتل خمسة أشخاص بفيضانات في إندونيسيا

الأمم المتحدة: كارثة إنسانية في 2021 هي الأسوأ منذ 75 عاماًَ

الأمم المتحدة: كارثة إنسانية في 2021 هي الأسوأ منذ 75 عاماًَ

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستدعي معلمة أثناء خروجها من الأقصى

الاحتلال يستدعي معلمة أثناء خروجها من الأقصى

قطاع غزة يُسجل 5 وفيات و584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

قطاع غزة يُسجل 5 وفيات و584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمد نور قاسم

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمد نور قاسم

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

حزب الشعب يستنكر محاولة حرق كنيسة الجثمانية في القدس

حزب الشعب يستنكر محاولة حرق كنيسة الجثمانية في القدس

أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

القواسمي: قتل الطفل أبو عليا جريمة حرب وتعكس عقلية الاحتلال الإسرائيلي

القواسمي: قتل الطفل أبو عليا جريمة حرب وتعكس عقلية الاحتلال الإسرائيلي

الشخرة: قرار إنهاء الفصل الدراسي مبكرًا أو استمراره سيُقرر غدًا الأحد

الشخرة: قرار إنهاء الفصل الدراسي مبكرًا أو استمراره سيُقرر غدًا الأحد

منوعات

دنيا سمير غانم تدعم زوجها بعد إصابته بفيروس (كورونا)

دنيا سمير غانم تدعم زوجها بعد إصابته بفيروس (كورونا)

أغنية أصالة المالح &#34;صدفة نتلاقى&#34; تكتسح 5 مليون مشاهدة

أغنية أصالة المالح "صدفة نتلاقى" تكتسح 5 مليون مشاهدة

شاهد: شوق الهادي تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها

شاهد: شوق الهادي تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها

إيمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

إيمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

شاهد: عابد فهد وزوجته يحذرون من جنون العودة

شاهد: عابد فهد وزوجته يحذرون من جنون العودة

شاهد: نور هشام سليم يتعرّض للهجوم بسبب أقراطه

شاهد: نور هشام سليم يتعرّض للهجوم بسبب أقراطه

منى السابر توجه رسالة لابنتها حلا بعد رفع الدعوى القضائية

منى السابر توجه رسالة لابنتها حلا بعد رفع الدعوى القضائية

شاهد: منى زكي تكشف عن رأيها بالممثلات

شاهد: منى زكي تكشف عن رأيها بالممثلات

هاني رمزي: تعرضت لإحباطات كثيرة في بداية مشواري الفني وحتى الآن

هاني رمزي: تعرضت لإحباطات كثيرة في بداية مشواري الفني وحتى الآن

شاهد: فيفي عبده تكشف أهم أسرارها التي تخفيها لجمهورها

شاهد: فيفي عبده تكشف أهم أسرارها التي تخفيها لجمهورها

عربي

ضربات التحالف تُدمر خمسة &#34;أوكار&#34; لتنظيم الدولة شمالي العراق

ضربات التحالف تُدمر خمسة "أوكار" لتنظيم الدولة شمالي العراق

الكويت: انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الأمة

الكويت: انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الأمة

قطر: حل الأزمة الخليجية سيكون ربحًا للجميع

قطر: حل الأزمة الخليجية سيكون ربحًا للجميع

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا يطالب بإنهاء احتلال إسرائيل للجولان السوري

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا يطالب بإنهاء احتلال إسرائيل للجولان السوري