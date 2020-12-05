شؤون فلسطينية

النائب المصري البكري: محاولة مستوطن إحراق كنيسة الجثمانية عمل إجرامي

النائب المصري البكري: محاولة مستوطن إحراق كنيسة الجثمانية عمل إجرامي
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر مصطفى البكري، العضو في مجلس النواب المصري، محاولة مستوطن إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة، عملاً إجرامياً لا يجب أن يمر مرور الكرام.

وشدد البكري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت، على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته أمام هذه الاعتداءات المتواصلة، وأن يتخذ قرارات وإجراءات ضد مرتكبيه، خاصة أن هذه الجرائم ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وقعت على مرأى ومسمع العالم.

كما شدد على الحاجة إلى موقف عربي موحد، تجاه هذه الجرائم، داعياً الجامعة العربية إلى التحرك نحو المجتمع الدولي، ومطالبته بتنفيذ القرارات الدولية، وفي مقدمتها قرارا (242) و(338)، ووضع حد لعدوان إسرائيل، واجراءاتها التي تقابل بانحياز ودعم أميركي.

ودعا البرلمانات العربية والدولية، بما فيها البرلمانات الأورومتوسطية، لأن تضع القضية الفلسطينية، خصوصاً في الظرف التاريخي الصعب الراهن، على سلم الاهتمام، وأن تتخذ لجانها مواقف واضحة، تجاه ممارسات الاحتلال ومستوطنيه، وتعمل على تطبيق القانون، وقرارات الشرعية الدولية.

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