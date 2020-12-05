منصور: بعثة فلسطين بصدد تحضير مذكرات لإدانة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ومستوطنوه

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رام الله - دنيا الوطن

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور: "إن بعثة فلسطين بصدد تحضير مذكرات لمجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة لتوثيق وإدانة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق شعبنا، وآخرها محاولة إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة".



وأضاف منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت: إن المجتمع الدولي، مطالب بتحمل مسؤولياته بهذا الشأن، على قاعدة القانون الدولي والإنساني، وملاحقة المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم.



وحول التصويت على قرارات متعلقة بفلسطين خلال الفترة المقبلة، أوضح منصور أنها روتينية، وسيتم اعتمادها بنفس الوتيرة السابقة لصالح فلسطين، مؤكداً أنه بالرغم من الهجمة الشرسة التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على القضية الفلسطينية خلال العام الماضي، إلا أنها لم تغير شيئاً من موقف المجتمع الدولي المساند لها، خاصة القضايا السياسية الأساسية والحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا.



وأكد منصور، أن هذه المواقف المساندة، جاءت بفضل شعبنا، والتفافه حول القيادة، والتفاف العالم وأصدقاء فلسطين، وحول القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.