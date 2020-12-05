شؤون فلسطينية

الصحة الفلسطينية تنفي ما ورد في بيان مُزور حول فرض إغلاق شامل

الصحة الفلسطينية تنفي ما ورد في بيان مُزور حول فرض إغلاق شامل
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة الصحة الفلسطينية، ما ورد في بيان مُزور، منسوب لوزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، حول الإغلاق الشامل.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن ما ورد في البيان المزور، عارٍ عن الصحة، وستتخذ وزارة الصحة الإجراءات القانونية؛ لملاحقة ناشري هذه المعلومات المضللة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وتابعت، أن الحكومة الفلسطينية، لم تصدر أي قرار بالإغلاق الشامل، منوهة إلى المواطنين الكرام باستقاء الأخبار المتعلقة بالوضع الوبائي، وقرارات الحكومة من الأخبار الصادرة عن الجهات الرسمية، والصفحات الرسمية لرئاسة الوزراء، ووزارة الصحة.

من جهتها، أفادت وزيرة الصحة، أن اجتماعاً ستعقده لجنة الوبائيات، مساء اليوم، برئاستها لتقييم الوضع الوبائي، ورفع توصياتها.

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