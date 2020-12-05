فلسطين تُسجل 15 حالة وفاة و1422 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية "رام الله والبيرة (5)، جنين (2)، نابلس (1)، أريحا (1)، بيت لحم (1)"، قطاع غزة (5) حالات وفاة.



وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1422 إصابة، سجلت على النحو التالي: الخليل (84)، جنين (96)، نابلس (197)، طولكرم (79)، رام الله والبيرة (112)، سلفيت (25)، قلقيلية (31)، طوباس (31)، بيت لحم (154)، ضواحي القدس (29)، قطاع غزة (584).



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: الخليل (156)، جنين (125)، نابلس (24)، طولكرم (71)، رام الله والبيرة (122)، سلفيت (63)، طوباس (27)، قطاع غزة (442).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 69 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.