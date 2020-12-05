الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لمحافظات القطاع

غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، الخارطة الوبائية لانتشار فيروس (كورونا) المستجد في قطاع غزة.وبلغ عدد الإصابات الجديدة المسجلة، خلال الـ 24 ساعة الماضية 584، وخمس وفيات، إضافة إلى تسجيل 442 حالة تعافٍ جديدة.