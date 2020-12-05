دولي

كورونا عالميا: نحو مليون و525 ألف وفاة و66 مليوناً و252 ألف إصابة

كورونا عالميا: نحو مليون و525 ألف وفاة و66 مليوناً و252 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، بلغ نحو مليون و525 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين، أكثر من 66 مليوناً و252 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 45 مليوناً و831 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة، زيادة محدودة مقارنة باليوم الذي سبقه في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وتراجعاً طفيفاً في عدد الوفيات، حيث سجلت 684 ألفا و537 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 12,126 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت يوم أمس الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (2,718 وفاة)، وإيطاليا (814 وفاة)، والبرازيل (674 وفاة)، والمكسيك (608 وفيات)، وروسيا (569 وفاة)، وتشير الارقام ان أميركا سجلت لليوم الرابع على التوالي عدد وفيات مرتفع جدا تخطى حاجز ال2000 وفاة خلال الـ24 ساعة، حيث لم تتخط هذا الحاجز منذ الـ19 من نوفمبر/ تشرين الثاني، المنصرم.

وأشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (235,272 إصابة)، والبرازيل (47,435 اصابة)، والهند (36,638 إصابة)، وحافظت تركيا من دول الشرق الأوسط على مستواها الرابع، بواقع (32,736 إصابة)، وروسيا (27,403 إصابات).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (285,550 وفاة)، والبرازيل (175,981 وفاة)، والهند (139,736 وفاة)، والمكسيك (108,863 وفاة)، وبريطانيا (60,716 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (14,772,535 اصابة)، والهند (9,608,418 اصابة)، والبرازيل (6,534,951 إصابة)، وروسيا (2,402,949 إصابة)، وفرنسا (2,268,552 إصابة).

أخبار ذات صلة

انطلاق حملة التطعيم ضد (كورونا) في موسكو

انطلاق حملة التطعيم ضد (كورونا) في موسكو

مصرع 18 عاملًا بمنجم فحم في الصين

مصرع 18 عاملًا بمنجم فحم في الصين

(فوكس نيوز): إدارة بايدن تضُم أشخاصًا لا يحترمونه

(فوكس نيوز): إدارة بايدن تضُم أشخاصًا لا يحترمونه

روسيا: لا استقرار في المنطقة دون تسوية القضية الفلسطينية

روسيا: لا استقرار في المنطقة دون تسوية القضية الفلسطينية

مدير &#34;CIA&#34; السابق يكشف عن دور إسرائيل في تصفية بن لادن

مدير "CIA" السابق يكشف عن دور إسرائيل في تصفية بن لادن

مقتل خمسة أشخاص بفيضانات في إندونيسيا

مقتل خمسة أشخاص بفيضانات في إندونيسيا

الأمم المتحدة: كارثة إنسانية في 2021 هي الأسوأ منذ 75 عاماًَ

الأمم المتحدة: كارثة إنسانية في 2021 هي الأسوأ منذ 75 عاماًَ

الولايات المتحدة ستسحب معظم قواتها من الصومال بحلول 15 يناير

الولايات المتحدة ستسحب معظم قواتها من الصومال بحلول 15 يناير

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستدعي معلمة أثناء خروجها من الأقصى

الاحتلال يستدعي معلمة أثناء خروجها من الأقصى

قطاع غزة يُسجل 5 وفيات و584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

قطاع غزة يُسجل 5 وفيات و584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمد نور قاسم

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمد نور قاسم

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

حزب الشعب يستنكر محاولة حرق كنيسة الجثمانية في القدس

حزب الشعب يستنكر محاولة حرق كنيسة الجثمانية في القدس

أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

القواسمي: قتل الطفل أبو عليا جريمة حرب وتعكس عقلية الاحتلال الإسرائيلي

القواسمي: قتل الطفل أبو عليا جريمة حرب وتعكس عقلية الاحتلال الإسرائيلي

جامعة غزة تُصدر عدة قرارات لطلبتها جراء استمرار تفشي فيروس (كورونا)

جامعة غزة تُصدر عدة قرارات لطلبتها جراء استمرار تفشي فيروس (كورونا)

منوعات

دنيا سمير غانم تدعم زوجها بعد إصابته بفيروس (كورونا)

دنيا سمير غانم تدعم زوجها بعد إصابته بفيروس (كورونا)

أغنية أصالة المالح &#34;صدفة نتلاقى&#34; تكتسح 5 مليون مشاهدة

أغنية أصالة المالح "صدفة نتلاقى" تكتسح 5 مليون مشاهدة

شاهد: شوق الهادي تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها

شاهد: شوق الهادي تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها

إيمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

إيمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

شاهد: عابد فهد وزوجته يحذرون من جنون العودة

شاهد: عابد فهد وزوجته يحذرون من جنون العودة

شاهد: نور هشام سليم يتعرّض للهجوم بسبب أقراطه

شاهد: نور هشام سليم يتعرّض للهجوم بسبب أقراطه

منى السابر توجه رسالة لابنتها حلا بعد رفع الدعوى القضائية

منى السابر توجه رسالة لابنتها حلا بعد رفع الدعوى القضائية

شاهد: منى زكي تكشف عن رأيها بالممثلات

شاهد: منى زكي تكشف عن رأيها بالممثلات

هاني رمزي: تعرضت لإحباطات كثيرة في بداية مشواري الفني وحتى الآن

هاني رمزي: تعرضت لإحباطات كثيرة في بداية مشواري الفني وحتى الآن

شاهد: فيفي عبده تكشف أهم أسرارها التي تخفيها لجمهورها

شاهد: فيفي عبده تكشف أهم أسرارها التي تخفيها لجمهورها

عربي

الكويت: انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الأمة

الكويت: انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الأمة

البنتاغون: صفقة (إف 35) مع الإمارات قد تُعقد قبل 20 يناير

البنتاغون: صفقة (إف 35) مع الإمارات قد تُعقد قبل 20 يناير

محكمة العدل الأوروبية تلغي العقوبات على عائلة حسني مبارك بسبب &#34;خطأ&#34; في الإجراءات

محكمة العدل الأوروبية تلغي العقوبات على عائلة حسني مبارك بسبب "خطأ" في الإجراءات

أمير الكويت يعرب عن سعادته بإحراز تقدم نحو حل الأزمة الخليجية

أمير الكويت يعرب عن سعادته بإحراز تقدم نحو حل الأزمة الخليجية