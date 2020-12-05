شؤون فلسطينية

الاحتلال يستدعي معلمة أثناء خروجها من الأقصى

الاحتلال يستدعي معلمة أثناء خروجها من الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
استدعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، معلمة مقدسية للتحقيق معها.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال، أوقفت معلمة تحفيظ القرآن في المسجد الأقصى، هنادي حلواني، أثناء خروجها من باحات المسجد، وسلمتها أمر استدعاء لمراجعة مخابراتها بمركز القشلة، اليوم ظهراً.

أخبار ذات صلة

الصحة الفلسطينية تنفي ما ورد في بيان مزور حول فرض إغلاق شامل

الصحة الفلسطينية تنفي ما ورد في بيان مزور حول فرض إغلاق شامل

فلسطين تُسجل 15 حالة وفاة و1422 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

فلسطين تُسجل 15 حالة وفاة و1422 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لمحافظات القطاع

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لمحافظات القطاع

شاهد: رام الله تُودع الشهيد الطفل &#34;علي أبو عليا&#34;

شاهد: رام الله تُودع الشهيد الطفل "علي أبو عليا"

الإغلاق الجزئي يدخل حيز التنفيذ في محافظات قطاع غزة

الإغلاق الجزئي يدخل حيز التنفيذ في محافظات قطاع غزة

قطاع غزة يُسجل 5 وفيات و584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

قطاع غزة يُسجل 5 وفيات و584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمد نور قاسم

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمد نور قاسم

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستدعي معلمة أثناء خروجها من الأقصى

الاحتلال يستدعي معلمة أثناء خروجها من الأقصى

قطاع غزة يُسجل 5 وفيات و584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

قطاع غزة يُسجل 5 وفيات و584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمد نور قاسم

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمد نور قاسم

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

حزب الشعب يستنكر محاولة حرق كنيسة الجثمانية في القدس

حزب الشعب يستنكر محاولة حرق كنيسة الجثمانية في القدس

أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

القواسمي: قتل الطفل أبو عليا جريمة حرب وتعكس عقلية الاحتلال الإسرائيلي

القواسمي: قتل الطفل أبو عليا جريمة حرب وتعكس عقلية الاحتلال الإسرائيلي

جامعة غزة تُصدر عدة قرارات لطلبتها جراء استمرار تفشي فيروس (كورونا)

جامعة غزة تُصدر عدة قرارات لطلبتها جراء استمرار تفشي فيروس (كورونا)

منوعات

دنيا سمير غانم تدعم زوجها بعد إصابته بفيروس (كورونا)

دنيا سمير غانم تدعم زوجها بعد إصابته بفيروس (كورونا)

أغنية أصالة المالح &#34;صدفة نتلاقى&#34; تكتسح 5 مليون مشاهدة

أغنية أصالة المالح "صدفة نتلاقى" تكتسح 5 مليون مشاهدة

شاهد: شوق الهادي تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها

شاهد: شوق الهادي تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها

إيمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

إيمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

شاهد: عابد فهد وزوجته يحذرون من جنون العودة

شاهد: عابد فهد وزوجته يحذرون من جنون العودة

شاهد: نور هشام سليم يتعرّض للهجوم بسبب أقراطه

شاهد: نور هشام سليم يتعرّض للهجوم بسبب أقراطه

منى السابر توجه رسالة لابنتها حلا بعد رفع الدعوى القضائية

منى السابر توجه رسالة لابنتها حلا بعد رفع الدعوى القضائية

شاهد: منى زكي تكشف عن رأيها بالممثلات

شاهد: منى زكي تكشف عن رأيها بالممثلات

هاني رمزي: تعرضت لإحباطات كثيرة في بداية مشواري الفني وحتى الآن

هاني رمزي: تعرضت لإحباطات كثيرة في بداية مشواري الفني وحتى الآن

شاهد: فيفي عبده تكشف أهم أسرارها التي تخفيها لجمهورها

شاهد: فيفي عبده تكشف أهم أسرارها التي تخفيها لجمهورها

عربي

الكويت: انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الأمة

الكويت: انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الأمة

البنتاغون: صفقة (إف 35) مع الإمارات قد تُعقد قبل 20 يناير

البنتاغون: صفقة (إف 35) مع الإمارات قد تُعقد قبل 20 يناير

محكمة العدل الأوروبية تلغي العقوبات على عائلة حسني مبارك بسبب &#34;خطأ&#34; في الإجراءات

محكمة العدل الأوروبية تلغي العقوبات على عائلة حسني مبارك بسبب "خطأ" في الإجراءات

أمير الكويت يعرب عن سعادته بإحراز تقدم نحو حل الأزمة الخليجية

أمير الكويت يعرب عن سعادته بإحراز تقدم نحو حل الأزمة الخليجية