الاحتلال يستدعي معلمة أثناء خروجها من الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، معلمة مقدسية للتحقيق معها.



وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال، أوقفت معلمة تحفيظ القرآن في المسجد الأقصى، هنادي حلواني، أثناء خروجها من باحات المسجد، وسلمتها أمر استدعاء لمراجعة مخابراتها بمركز القشلة، اليوم ظهراً.