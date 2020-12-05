بعيدًا عن نتنياهو.. غانتس يتلقى دعوة رسمية للقاء الملك عبد الله في عمان
رام الله - دنيا الوطن
تلقى وزير الجيش الإسرائيلي، دعوة رسمية لزيارة الأردن، ولقاء العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في الأيام القريبة.
ووفق موقع (إيلاف)، فإن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، سلم الدعوة لنظيره الإسرائيلي، غابي إشكنازي، الأسبوع الماضي، خلال لقاء جمعهما في جسر الملك حسين الحدودي.
وأوضح الموقع السعودي، أنه "من المعلومات التي حصل عليها، أن العاهل الأردني، يرى أن غانتس وأشكنازي، مستعدان للخوض في عودة المفاوضات مع الفلسطينيين، وهما عارضا قرار نتنياهو الأحادي، ضم أراضي الضفة لإسرائيل".
وكان العاهل الأردني، رفض مراراً في السنوات الأخيرة، لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حتى إنه رفض استقبال مكالمات هاتفية منه، كما نشرت (إيلاف) سابقاً.
تلقى وزير الجيش الإسرائيلي، دعوة رسمية لزيارة الأردن، ولقاء العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في الأيام القريبة.
ووفق موقع (إيلاف)، فإن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، سلم الدعوة لنظيره الإسرائيلي، غابي إشكنازي، الأسبوع الماضي، خلال لقاء جمعهما في جسر الملك حسين الحدودي.
وأوضح الموقع السعودي، أنه "من المعلومات التي حصل عليها، أن العاهل الأردني، يرى أن غانتس وأشكنازي، مستعدان للخوض في عودة المفاوضات مع الفلسطينيين، وهما عارضا قرار نتنياهو الأحادي، ضم أراضي الضفة لإسرائيل".
وكان العاهل الأردني، رفض مراراً في السنوات الأخيرة، لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حتى إنه رفض استقبال مكالمات هاتفية منه، كما نشرت (إيلاف) سابقاً.
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