شاهد: رام الله تُودع الشهيد الطفل "علي أبو عليا"

رام الله - دنيا الوطنشيّعت جماهير محافظة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل على أبو عليا، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.واندلعت مواجهات بين شبّان، وقوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله، عقب تشييع جثمان الشهيـد الطفل أبو عليا.