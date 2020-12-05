الإغلاق الجزئي يدخل حيز التنفيذ في محافظات قطاع غزة

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غزة - دنيا الوطن

بدأ صباح اليوم السبت، تطبيق الإغلاق الجزئي في قطاع غزة، ضمن سلسلة إجراءات وقائية جديدة، فرضتها داخلية غزة، مع تزايد تفشي فيروس (كورونا) في القطاع.



ويبدأ اليوم، فرض حظر التجول المسائي يوميًا من الساعة 6:30 مساءً بدلاً من 8:00، ويكون إغلاق المحال والمنشآت والقطاعات بدءًا من 6:00 مساء يوميًا.



ووفق وزارة الداخلية، فستعمل الأجهزة المختصة على زيادة الرقابة، وتشديد الإجراءات؛ لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل مقدمي الخدمة في القطاعات، والمنشآت كافة.