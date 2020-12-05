قطاع غزة يُسجل 5 وفيات و584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

2204 عينة، فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية 584، إضافة إلى تسجيل 442 حالة تعافٍ جديدة".



وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 24395 إصابة، منها حالات نشطة حاليًا 10493 متعافون 13768 وفيات 134.



وأشارت الصحة إلى تسجيل خمس حالات وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية داخل المستشفى 364 حالة والحالات الخطيرة 154 حالة.



غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، ملخص التقرير اليومي لفيروس (كورونا) بمحافظات القطاع.وقالت الوزارة: إن "عدد العينات الجديدة، التي جرى فحصها