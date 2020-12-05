الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمد نور قاسم

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رام الله - دنيا الوطن

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد محمد نور عماد الدين قاسم، الذي قالت: إنه استشهد خلال تأديته واجبه الجهادي.



وقالت الحركة في بيان صحفي: "نزف إلى أبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، استشهاد "محمد نور عماد الدين قاسم" من مواليد مخيم اليرموك في سوريا، الذي ارتقى أثناء تأدية واجبه الجهادي".



وأضافت الحركة: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إذ نزفّ شهيدنا المجاهد، لنؤكد على أنّ دماء الشهداء، ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزّة والكرامة، وعلى المضي قدماً في نهج المقاومة، حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة".