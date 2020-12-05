حزب الشعب يستنكر محاولة حرق كنيسة الجثمانية في القدس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استنكر حزب الشعب الفلسطيني، بشدة، قيام أحد المستوطنين بالاعتداء على كنيسة الجثمانية في العاصمة المحتلة القدس، ومحاولة إحراقها.



واعتبر الحزب في تصريح صحفي، صباح اليوم السبت، أن هذه المحاولة، ليست الأولى التي تستهدف دور العبادة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، على يد عصابات الاحتلال الصهيوني، فقد سبقها العديد من الاعتداءات والجرائم التي طالت كذلك المصلين ورجال الدين المسلمين والمسيحيين، وخاصة في القدس عاصمة دولة فلسطين المحتلة.



وأكد الحزب، أن هذه الاعتداءات هي أعمال إرهابية منظمة، تقترفها سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين؛ للنيل من الوجود الفلسطيني، ضمن المحاولات المستمرة لتهجير السكان الأصليين من مدينة القدس من أجل إحكام السيطرة الكاملة عليها وتهويدها في مخالفة واضحة لكل القوانين والمواثيق الدولية.



‎ودعا الحزب القيادة الرسمية الفلسطينية وحكومتها إلى إعتماد خطة وطنية شاملة، للدفاع عن القدس والحفاظ على مؤسساتها وتعزيز صمود سكانها، كما وطالب المجتمع الدولي ومنظماته بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه على الأصعدة كافة، وخاصة الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، ومحاولات إحداث تغييرات ديموغرافية عليه، كما في منطقة الحرم الإبراهيمي في الخليل وغيره، في سياق العدوان الشامل والممنهج، ضد شعبنا الفلسطيني.