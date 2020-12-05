انطلاق حملة التطعيم ضد (كورونا) في موسكو

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رام الله - دنيا الوطن

انطلقت في العاصمة الروسية، موسكو، اليوم السبت، حملة التطعيم ضد (كورونا) بلقاح (سبوتنيك V) في المستوصفات الصحية، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.



ووفق موقع قناة (روسيا اليوم)، سيتم التطعيم بلقاح (سبوتنيك v)، وسيكون في المرحلة الأولى، مخصصاً للفئات الأكثر تعرضاً للخطر من العاملين في التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية في المدينة.



وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قد أعلن يوم أمس، أن 5 آلاف شخص، سجلوا طلباتهم إلكترونياً، لتلقي التطعيم ضد (كورونا) في المدينة، خلال الساعات الخمس الأولى، بعد فتح باب التسجيل الجمعة.