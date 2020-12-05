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الكويت: انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الأمة

الكويت: انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الأمة
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت، اليوم السبت، في دولة الكويت، انتخابات أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الجديد، الذي تمتد مدته الدستورية أربع سنوات.

ونقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، يتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحاً، فيما يحق لـ 567694 ناخباً التصويت بالانتخابات لاختيار 50 عضواً؛ لتمثيلهم في البرلمان بفصله التشريعي الـ 16.

وستتواصل عملية التصويت، التي تجرى وفق نظام الصوت الواحد، حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، ليعلن بعدها رؤساء اللجان، ختام عملية التصويت، على أن تبدأ عملية الفرز، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية.

وشملت الاحترازات الصحية للاقتراع، مراعاة عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع، وارتداء الكمامات، وتعقيم اليدين، ولبس القفازات قبل الدخول، مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين لدخول المراكز، وحتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع.

كما تضمنت المحافظة على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين الناخبين، طوال فترة التواجد داخل مراكز الاقتراع، كما تم تخصيص عيادات طبية في كل مركز حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

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