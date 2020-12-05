القواسمي: قتل الطفل أبو عليا جريمة حرب وتعكس عقلية الاحتلال الإسرائيلي



وقال القواسمي: إن الرد والوفاء لدم الشهيد الطفل، ولكافة شهدائنا الأبرار، يكون بالوفاء للأرض والإنسان الفلسطينيين، من خلال الوحدة الوطنية، وتصعيد المقاومة الشعبية الشاملة، والتمسك بحقوق شعبنا كاملة غير منقوصة.



وتقدمت حركة (فتح) بالعزاء لعائلته وأهله، ولشعبنا الفلسطيني العظيم.

رام الله - دنيا الوطناعتبرت حركة (فتح)، على لسان عضو مجلسها الثوري، والمتحدث الرسمي باسمها، أسامة القواسمي، عملية قتل الطفل على أبو عليا بأنها جريمة حرب، وانعكاس مباشر لعقلية الاحتلال الإسرائيلي المجرم، الذي يستبيح الدم الفلسطيني، ولا يستثني الأطفال من قتله وإجرامه.