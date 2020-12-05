الشخرة: قرار إنهاء الفصل الدراسي مبكرًا أو استمراره سيُقرر غدًا الأحد

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، أن اجتماعاً، سيعقد لمجلس الوزراء برام الله، بعد رفع التوصيات من اللجنة الوبائية، بشأن أعداد الإصابات في المدارس؛ لتحديد مصير العملية التعليمة، سواء أكان بإنهاء مبكر للفصل الدراسي، أو استمرار المدارس.



وأوضح الشخرة لإذاعة (صوت فلسطين) أن اجتماعاً قد عقد قبل عدة أيام بين وزارة الصحة والتربية والتعليم، بمشاركة الوزراء، وتم تدارس كافة الأمور، وتم وضع توصيات بأرقام المرضى والمصابين في صفوف الطلبة والعاملين، ورفع التوصيات لمجلس الوزراء يوم الأحد.



وبشأن الحديث المتكرر عن الإغلاق الشامل، قال الشخرة: "أغلب المواطنين، يركزون على شيء هو بيدهم، والإغلاق بيد المواطنين ونحن فقط، نقوم برفع التوصيات، موضحاً أنه في حال استمر المواطنون بالاستهتار، ولم يكن هناك التزام لماذا لا نقوم بهذة التوصيات، ولكن إذا لم يكن لها حاجة لم نقوم بها".



وبين الشخرة: "حذرنا سابقاً من فصل الشتاء، وأن الأرقام قد تصل الى أعداد كبيرة، حيث إن إصابات (كورونا) قد تصل من 2000-5000 مصاب يومياً بجميع فلسطين، وذلك نتيجة عدم وجود التزام المواطنين.



وأوضح أن ارتفاع الأرقام في غزة والضفة والقدس، يعود لعدم الالتزام بالتعليمات الوبائية، مشيراً إلى أن قسماً كبيراً منهم يحتاج إلي الدخول إلى العناية، ولكنهم يأتون متأخرين، مما يسبب إرباكاً لنا.



وتساءل الشخرة عن سبب إخفاء المرضى لإصابتهم بفيروس (كورونا)، كون أن اللجوء متأخرة للعلاج، يعرض حياتهم للخطر.