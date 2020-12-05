شؤون فلسطينية

الشخرة: قرار إنهاء الفصل الدراسي مبكرًا أو استمراره سيُقرر غدًا الأحد

الشخرة: قرار إنهاء الفصل الدراسي مبكرًا أو استمراره سيُقرر غدًا الأحد
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، أن اجتماعاً، سيعقد لمجلس الوزراء برام الله، بعد رفع التوصيات من اللجنة الوبائية، بشأن أعداد الإصابات في المدارس؛ لتحديد مصير العملية التعليمة، سواء أكان بإنهاء مبكر للفصل الدراسي، أو استمرار المدارس.

وأوضح الشخرة لإذاعة (صوت فلسطين) أن اجتماعاً قد عقد قبل عدة أيام بين وزارة الصحة والتربية والتعليم، بمشاركة الوزراء، وتم تدارس كافة الأمور، وتم وضع توصيات بأرقام المرضى والمصابين في صفوف الطلبة والعاملين، ورفع التوصيات لمجلس الوزراء يوم الأحد.

وبشأن الحديث المتكرر عن الإغلاق الشامل، قال الشخرة: "أغلب المواطنين، يركزون على شيء هو بيدهم، والإغلاق بيد المواطنين ونحن فقط، نقوم برفع التوصيات، موضحاً أنه في حال استمر المواطنون بالاستهتار، ولم يكن هناك التزام لماذا لا نقوم بهذة التوصيات، ولكن إذا لم يكن لها حاجة لم نقوم بها".

وبين الشخرة: "حذرنا سابقاً من فصل الشتاء، وأن الأرقام قد تصل الى أعداد كبيرة، حيث إن إصابات (كورونا) قد تصل من 2000-5000 مصاب يومياً بجميع فلسطين، وذلك نتيجة عدم وجود التزام المواطنين.

وأوضح أن ارتفاع الأرقام في غزة والضفة والقدس، يعود لعدم الالتزام بالتعليمات الوبائية، مشيراً إلى أن قسماً كبيراً منهم يحتاج إلي الدخول إلى العناية، ولكنهم يأتون متأخرين، مما يسبب إرباكاً لنا.

وتساءل الشخرة عن سبب إخفاء المرضى لإصابتهم بفيروس (كورونا)، كون أن اللجوء متأخرة للعلاج، يعرض حياتهم للخطر.

أخبار ذات صلة

جامعة غزة تُصدر عدة قرارات لطلبتها جراء استمرار تفشي فيروس (كورونا)

جامعة غزة تُصدر عدة قرارات لطلبتها جراء استمرار تفشي فيروس (كورونا)

طقس فلسطين: حالة من عدم الاستقرار الجوي وتساقط زخات من الأمطار

طقس فلسطين: حالة من عدم الاستقرار الجوي وتساقط زخات من الأمطار

الدولار يُواصل خسائره مقابل الشيكل

الدولار يُواصل خسائره مقابل الشيكل

&#34;الديمقراطية&#34; تدين جريمتي إعدام الطفل أبو عليا برام الله ومحاولة إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس

"الديمقراطية" تدين جريمتي إعدام الطفل أبو عليا برام الله ومحاولة إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس

حماس تنعى الشهيد الطفل علي أبو عليا

حماس تنعى الشهيد الطفل علي أبو عليا

&#34;الشعبية&#34;: جريمة قتل الطفل أبو عليا تستوجب تفعيل المقاومة الشاملة ضد العدو

"الشعبية": جريمة قتل الطفل أبو عليا تستوجب تفعيل المقاومة الشاملة ضد العدو

رأفت ينعى الشهيد الطفل أبو عليا ويستنكر محاولة مستوطن متطرف إحراق كنيسة الجثمانية

رأفت ينعى الشهيد الطفل أبو عليا ويستنكر محاولة مستوطن متطرف إحراق كنيسة الجثمانية

ملادينوف يصف استشهاد الطفل علي أبو عليا بالحادث المروع وغير المقبول

ملادينوف يصف استشهاد الطفل علي أبو عليا بالحادث المروع وغير المقبول

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

جامعة غزة تُصدر عدة قرارات لطلبتها جراء استمرار تفشي فيروس (كورونا)

جامعة غزة تُصدر عدة قرارات لطلبتها جراء استمرار تفشي فيروس (كورونا)

&#34;الديمقراطية&#34; تدين جريمتي إعدام الطفل أبو عليا برام الله ومحاولة إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس

"الديمقراطية" تدين جريمتي إعدام الطفل أبو عليا برام الله ومحاولة إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس

&#34;الشعبية&#34;: جريمة قتل الطفل أبو عليا تستوجب تفعيل المقاومة الشاملة ضد العدو

"الشعبية": جريمة قتل الطفل أبو عليا تستوجب تفعيل المقاومة الشاملة ضد العدو

رأفت ينعى الشهيد الطفل أبو عليا ويستنكر محاولة مستوطن متطرف إحراق كنيسة الجثمانية

رأفت ينعى الشهيد الطفل أبو عليا ويستنكر محاولة مستوطن متطرف إحراق كنيسة الجثمانية

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد الطفل علي أبو عليا

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد الطفل علي أبو عليا

عشراوي تُدين محاولة إحراق كنيسة الجثمانية وإعدام الطفل أبو عليا

عشراوي تُدين محاولة إحراق كنيسة الجثمانية وإعدام الطفل أبو عليا

اشتية ينعى الشهيد الطفل علي أبو عليا

اشتية ينعى الشهيد الطفل علي أبو عليا

أبو مرزوق: رسالة أبو ركن أضرت بالسلطة وجعلت سقف الارتباط مع منسق الإدارة المدنية

أبو مرزوق: رسالة أبو ركن أضرت بالسلطة وجعلت سقف الارتباط مع منسق الإدارة المدنية

منوعات

شاهد: فيفي عبده تكشف أهم أسرارها التي تخفيها لجمهورها

شاهد: فيفي عبده تكشف أهم أسرارها التي تخفيها لجمهورها

الفنانة روان عليان: &#34;انفجار مرفأ بيروت ذكرني بقصف غزة.. وأحضر حاليا لأغنية فلسطينية فلكلورية&#34;

الفنانة روان عليان: "انفجار مرفأ بيروت ذكرني بقصف غزة.. وأحضر حاليا لأغنية فلسطينية فلكلورية"

شاهد: جلسة تصوير للراقصة دينا على النيل

شاهد: جلسة تصوير للراقصة دينا على النيل

قلق عائلة سمير غانم بعد إصابة زوج ابنتهم بـ (كورونا)

قلق عائلة سمير غانم بعد إصابة زوج ابنتهم بـ (كورونا)

شاهد: الفيديوهات التي حصدت المراتب الأولى على يوتيوب 2020

شاهد: الفيديوهات التي حصدت المراتب الأولى على يوتيوب 2020

حلا الترك تتجاهل وفاة عمها بعد تجاهل والدتها

حلا الترك تتجاهل وفاة عمها بعد تجاهل والدتها

الدكتورة خلود تثير قلق جمهورها بعد عمليتها التجميلية

الدكتورة خلود تثير قلق جمهورها بعد عمليتها التجميلية

أمينة خليل ترد على شائعات حفل زفافها

أمينة خليل ترد على شائعات حفل زفافها

إعلامي يفاجئ الجمهور بطلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

إعلامي يفاجئ الجمهور بطلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

صادق الصباح لنادين نجيم: أبكتني لكنها امرأة جبارة تحدت الخوف بشجاعة

صادق الصباح لنادين نجيم: أبكتني لكنها امرأة جبارة تحدت الخوف بشجاعة

عربي

البنتاغون: صفقة (إف 35) مع الإمارات قد تُعقد قبل 20 يناير

البنتاغون: صفقة (إف 35) مع الإمارات قد تُعقد قبل 20 يناير

محكمة العدل الأوروبية تلغي العقوبات على عائلة حسني مبارك بسبب &#34;خطأ&#34; في الإجراءات

محكمة العدل الأوروبية تلغي العقوبات على عائلة حسني مبارك بسبب "خطأ" في الإجراءات

أمير الكويت يعرب عن سعادته بإحراز تقدم نحو حل الأزمة الخليجية

أمير الكويت يعرب عن سعادته بإحراز تقدم نحو حل الأزمة الخليجية

حزب الله يكشف عن مشاهد لطائرة مسيرة اخترقت أجواء الاحتلال دون اكتشافها

حزب الله يكشف عن مشاهد لطائرة مسيرة اخترقت أجواء الاحتلال دون اكتشافها