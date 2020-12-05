شؤون فلسطينية

جامعة غزة تُصدر عدة قرارات لطلبتها جراء استمرار تفشي فيروس (كورونا)

جامعة غزة تُصدر عدة قرارات لطلبتها جراء استمرار تفشي فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعة غزة، أنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وتوجيهات الجهات المختصة، ووزارة التعليم العالي والبحث العالي، جراء استمرار تفشي فيروس (كورونا)، فإنه سيتم استكمال كافة المحاظرات للفصل الدراسي إلكترونياً.

جاء ذلك، في إعلان مهم أصدرته الجامعة، لجميع طلبتها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، لافتة إلى أنها أنجزت تدريس معظم المساقات العملية وجاهياً بالجامعة لكافة الطلبة للفصل الدراسي الحالي، وعليه يستمر التعليم الإلكتروني لإنهاء ما تبقى من المساقات الدراسية النظرية والعملية حتى نهاية الفصل الحالي.

وأكدت الجامعة، أنه سيتم متابعة التعليمات الصادرة عن الشؤون الأكاديمية، فيما يتعلق بالتعليم الإلكتروني، وكذلك الامتحانات النهائية للفصل الحالي.

وقالت في إعلانها: "استمرار متابعة لجنة الطوارئ في المقر الرئيس للجامعة، وذلك لإنجاز كافة المعاملات اللازمة للطلبة والخريجين أسبوعياً، من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً".

وأهابت الجامعة، بطلبتها غير المسددين لرسومهم الجامعية، تسديد الرسوم المتبقية ليتسنى لهم الاستمرار والمشاركة بالمحاضرات ضمن التعليم الإلكتروني، وكذلك دخول الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي. 

وقالت: "يمكن للطلبة التوجه إلى المقر الرئيس للجامعة أو بنك فلسطين بكافة فروعه، أو البنك الإسلامي الفلسطيني بكافة فروعه، بغرض تسديد رسومهم الدراسية للفصل الحالي في حساب جامعة غزة لدى البنك، وذلك من أجل تثبيت تسجيلهم، وحتى يتسنى لهم دخول الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام 2020 /2021م، كما يمكن للطلبة دفع القسط الباقي من الرسوم الدراسية للفصل الحالي عبر (pal pay ) بنك فلسطين، من خلال إعلان سيصدر عن الجامعة فيما بعد".

وفيما يلي نص الإعلان الذي أصدرته الجامعة للطلبة: 

تهديكم جامعة غزة أطيب تحياتها وتتمنى لكم موفور الصحة والسلامة، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وانسجاماً مع توجيهات الجهات المختصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومراعاة للظروف التي يمر بها أهلنا في قطاع غزة بسبب انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على صحة وسلامة الطلبة وذويهم والعاملين وأبناء شعبنا، وحرصاً من إدارة الجامعة على توفير كل المقومات اللازمة لإنجاح العملية التعليمية للفصل الدراسي الأول للعام 2020/2021م، فقد قررت الجامعة العمل ضمن التوجهات التالية:

1. استكمال كافة المحاضرات للفصل الدراسي الحالي إلكترونياً، حيث أن الجامعة قد أنجزت تدريس معظم المساقات العملية وجاهياً بالجامعة لكافة الطلبة للفصل الدراسي الحالي، وعليه يستمر التعليم الإلكتروني لإنهاء ما تبقى من المساقات الدراسية النظرية والعملية حتى نهاية الفصل الحالي.

2. متابعة التعليمات الصادرة عن الشؤون الأكاديمية فيما يتعلق بالتعليم الإلكتروني وكذلك الامتحانات النهائية للفصل الحالي.

3. استمرار متابعة لجنة الطوارئ في المقر الرئيس للجامعة، وذلك لإنجاز كافة المعاملات اللازمة للطلبة والخريجين أسبوعياً من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.

4. نهيب بالطلبة غير المسددين لرسومهم الجامعية، تسديد الرسوم المتبقية حتى يتسنى لهم الاستمرار والمشاركة في المحاضرات ضمن التعليم الالكتروني وكذلك دخول الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي.

5. يمكن للطلبة التوجه إلى المقر الرئيس للجامعة أو بنك فلسطين بكافة فروعه أو البنك الإسلامي الفلسطيني بكافة فروعه، بغرض تسديد رسومهم الدراسية للفصل الحالي في حساب جامعة غزة لدى البنك، وذلك من أجل تثبيت تسجيلهم، وحتى يتسنى لهم دخول الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام 2020/2021م. كما يمكن للطلبة دفع القسط الباقي من الرسوم الدراسية للفصل الحالي عبر (pal pay) بنك فلسطين من خلال إعلان سيصدر عن الجامعة فيما بعد.

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