مصرع 18 عاملًا بمنجم فحم في الصين

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رام الله - دنيا الوطن

لقي 18 عاملاً على الأقل مصرعهم، نتيجة تسممهم بأول أكسيد الكربون فى منجم فحم قرب مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين.



ووفق ما أفادت صحيفة (غلوبال تايمز) صباح اليوم السبت، فإن عاملاً آخر تم انتشاله حياً، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى العمال العالقين الآخرين.



وكانت وكالة (شينخوا) قالت في وقت سابق: إن 23 عاملاً، حوصروا تحت الأرض في المنجم المذكور، بعد تسرب غازي.