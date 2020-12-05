دولي

مصرع 18 عاملًا بمنجم فحم في الصين

مصرع 18 عاملًا بمنجم فحم في الصين
رام الله - دنيا الوطن
لقي 18 عاملاً على الأقل مصرعهم، نتيجة تسممهم بأول أكسيد الكربون فى منجم فحم قرب مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين.

ووفق ما أفادت صحيفة (غلوبال تايمز) صباح اليوم السبت، فإن عاملاً آخر تم انتشاله حياً، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى العمال العالقين الآخرين.

وكانت وكالة (شينخوا) قالت في وقت سابق: إن 23 عاملاً، حوصروا تحت الأرض في المنجم المذكور، بعد تسرب غازي.

أخبار ذات صلة

(فوكس نيوز): إدارة بايدن تضُم أشخاصًا لا يحترمونه

(فوكس نيوز): إدارة بايدن تضُم أشخاصًا لا يحترمونه

روسيا: لا استقرار في المنطقة دون تسوية القضية الفلسطينية

روسيا: لا استقرار في المنطقة دون تسوية القضية الفلسطينية

مدير &#34;CIA&#34; السابق يكشف عن دور إسرائيل في تصفية بن لادن

مدير "CIA" السابق يكشف عن دور إسرائيل في تصفية بن لادن

مقتل خمسة أشخاص بفيضانات في إندونيسيا

مقتل خمسة أشخاص بفيضانات في إندونيسيا

الأمم المتحدة: كارثة إنسانية في 2021 هي الأسوأ منذ 75 عاماًَ

الأمم المتحدة: كارثة إنسانية في 2021 هي الأسوأ منذ 75 عاماًَ

الولايات المتحدة ستسحب معظم قواتها من الصومال بحلول 15 يناير

الولايات المتحدة ستسحب معظم قواتها من الصومال بحلول 15 يناير

&#34;إعدام علني&#34; لشخص خرق تدابير الوقاية من (كورونا) في كوريا الشمالية

"إعدام علني" لشخص خرق تدابير الوقاية من (كورونا) في كوريا الشمالية

أردوغان: أتمنى أن تتخلص فرنسا مما يسببه ماكرون لها من كوارث

أردوغان: أتمنى أن تتخلص فرنسا مما يسببه ماكرون لها من كوارث

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

جامعة غزة تُصدر عدة قرارات لطلبتها جراء استمرار تفشي فيروس (كورونا)

جامعة غزة تُصدر عدة قرارات لطلبتها جراء استمرار تفشي فيروس (كورونا)

&#34;الديمقراطية&#34; تدين جريمتي إعدام الطفل أبو عليا برام الله ومحاولة إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس

"الديمقراطية" تدين جريمتي إعدام الطفل أبو عليا برام الله ومحاولة إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس

&#34;الشعبية&#34;: جريمة قتل الطفل أبو عليا تستوجب تفعيل المقاومة الشاملة ضد العدو

"الشعبية": جريمة قتل الطفل أبو عليا تستوجب تفعيل المقاومة الشاملة ضد العدو

رأفت ينعى الشهيد الطفل أبو عليا ويستنكر محاولة مستوطن متطرف إحراق كنيسة الجثمانية

رأفت ينعى الشهيد الطفل أبو عليا ويستنكر محاولة مستوطن متطرف إحراق كنيسة الجثمانية

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد الطفل علي أبو عليا

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد الطفل علي أبو عليا

عشراوي تدين محاولة احراق كنيسة الجثمانية واعدام الطفل أبو عليا

عشراوي تدين محاولة احراق كنيسة الجثمانية واعدام الطفل أبو عليا

اشتية ينعى الشهيد الطفل علي أبو عليا

اشتية ينعى الشهيد الطفل علي أبو عليا

أبو مرزوق: رسالة أبو ركن أضرت بالسلطة وجعلت سقف الارتباط مع منسق الإدارة المدنية

أبو مرزوق: رسالة أبو ركن أضرت بالسلطة وجعلت سقف الارتباط مع منسق الإدارة المدنية

منوعات

شاهد: فيفي عبده تكشف أهم أسرارها التي تخفيها لجمهورها

شاهد: فيفي عبده تكشف أهم أسرارها التي تخفيها لجمهورها

الفنانة روان عليان: &#34;انفجار مرفأ بيروت ذكرني بقصف غزة.. وأحضر حاليا لأغنية فلسطينية فلكلورية&#34;

الفنانة روان عليان: "انفجار مرفأ بيروت ذكرني بقصف غزة.. وأحضر حاليا لأغنية فلسطينية فلكلورية"

شاهد: جلسة تصوير للراقصة دينا على النيل

شاهد: جلسة تصوير للراقصة دينا على النيل

قلق عائلة سمير غانم بعد إصابة زوج ابنتهم بـ (كورونا)

قلق عائلة سمير غانم بعد إصابة زوج ابنتهم بـ (كورونا)

شاهد: الفيديوهات التي حصدت المراتب الأولى على يوتيوب 2020

شاهد: الفيديوهات التي حصدت المراتب الأولى على يوتيوب 2020

حلا الترك تتجاهل وفاة عمها بعد تجاهل والدتها

حلا الترك تتجاهل وفاة عمها بعد تجاهل والدتها

الدكتورة خلود تثير قلق جمهورها بعد عمليتها التجميلية

الدكتورة خلود تثير قلق جمهورها بعد عمليتها التجميلية

أمينة خليل ترد على شائعات حفل زفافها

أمينة خليل ترد على شائعات حفل زفافها

إعلامي يفاجئ الجمهور بطلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

إعلامي يفاجئ الجمهور بطلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

صادق الصباح لنادين نجيم: أبكتني لكنها امرأة جبارة تحدت الخوف بشجاعة

صادق الصباح لنادين نجيم: أبكتني لكنها امرأة جبارة تحدت الخوف بشجاعة

عربي

البنتاغون: صفقة (إف 35) مع الإمارات قد تُعقد قبل 20 يناير

البنتاغون: صفقة (إف 35) مع الإمارات قد تُعقد قبل 20 يناير

محكمة العدل الأوروبية تلغي العقوبات على عائلة حسني مبارك بسبب &#34;خطأ&#34; في الإجراءات

محكمة العدل الأوروبية تلغي العقوبات على عائلة حسني مبارك بسبب "خطأ" في الإجراءات

أمير الكويت يعرب عن سعادته بإحراز تقدم نحو حل الأزمة الخليجية

أمير الكويت يعرب عن سعادته بإحراز تقدم نحو حل الأزمة الخليجية

حزب الله يكشف عن مشاهد لطائرة مسيرة اخترقت أجواء الاحتلال دون اكتشافها

حزب الله يكشف عن مشاهد لطائرة مسيرة اخترقت أجواء الاحتلال دون اكتشافها