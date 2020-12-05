قطر: حل الأزمة الخليجية سيكون ربحًا للجميع

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رام الله - دنيا الوطن

قالت المتحدثة باسم وزارة خارجية قطر، لولوة الخاطر: إن الاتفاق على حل الأزمة الخليجية، سيكون "ربحا للجميع، وحلاً يضمن وحدة الشعوب الخليجية، وأمن المنطقة، واستقلالية وسيادة كل دولة".



ووفق ما نقلت وكالة (الأناضول) فقد قالت الخاطر: إن "الخاسر الأكبر من هذه الأزمة، كان مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وشعوب الخليج والمنطقة، وأن حل تلك الأزمة، سيكون ربحاً للجميع".



وأوضحت، أن "بلادها ستستمر في هذه المناقشات بإيجابية ومسؤولية، تجاه مصلحة المنطقة ومستقبلها".



وتابعت: "لا يمكن إلا أن نستذكر في هذه اللحظات الجهود العظيمة والمخلصة لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي يستكملها اليوم بذات الحرص والإخلاص أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".