روسيا: لا استقرار في المنطقة دون تسوية القضية الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: إنه لا يمكن إحلال الاستقرار في الشرق الأوسط، دون تسوية "الصراع العربي الإسرائيلي".



وخلال كلمة، ألقاها أمام منتدى الحوار المتوسطي، أوضح لافروف، أن "بلاده تتابع عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية، قائلاً: إن هذا التقارب لا يمكن أن يستغل لإيجاد بديل عن حل القضية الفلسطينية".



ودعا لافروف إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين على وجه السرعة، مشيراً الى أهمية امتناع إسرائيل عن القيام بخطوات أحادية الجانب.



وحذر الوزير الروسي من تصعيد الأوضاع في المنطقة، لافتاً إلى أنه لا بد من تسوية جميع الخلافات بين دولها ضمن إطار الأمم المتحدة، وآلية ترسيم المناطق الاقتصادية الحصرية المنصوص عليها في الاتفاقية الأممية لقانون البحار.