عربي

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا يطالب بإنهاء احتلال إسرائيل للجولان السوري

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا يطالب بإنهاء احتلال إسرائيل للجولان السوري
رام الله - دنيا الوطن
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المصري بشأن الجولان السوري المحتل، والذى يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان والانسحاب لحدود الرابع من حزيران عام 1967.

ووفق موقع صحيفة (اليوم السابع) فقد أوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك السفير محمد إدريس أن مشروع القرار المصري جاء في ظل الاحتفال بمرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة، خاصة مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم جواز ضم الأراضي بالقوة.

وأكد مشروع القرار على أن استمرار احتلال الجولان السوري من قبل إسرائيل يمثل عائقاً أمام تحقيق السلام العادل والشامل والدائم فى المنطقة، مطالباً إسرائيل باستئناف محادثات السلام بهدف الانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من حزيران لعام 1967 طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أخبار ذات صلة

محكمة العدل الأوروبية تلغي العقوبات على عائلة حسني مبارك بسبب &#34;خطأ&#34; في الإجراءات

محكمة العدل الأوروبية تلغي العقوبات على عائلة حسني مبارك بسبب "خطأ" في الإجراءات

أمير الكويت يعرب عن سعادته بإحراز تقدم نحو حل الأزمة الخليجية

أمير الكويت يعرب عن سعادته بإحراز تقدم نحو حل الأزمة الخليجية

حزب الله يكشف عن مشاهد لطائرة مسيرة اخترقت أجواء الاحتلال دون اكتشافها

حزب الله يكشف عن مشاهد لطائرة مسيرة اخترقت أجواء الاحتلال دون اكتشافها

إيران ترحب بالتفاهمات التي أعلنتها الكويت بشأن الأزمة الخليجية

إيران ترحب بالتفاهمات التي أعلنتها الكويت بشأن الأزمة الخليجية

السعودية ترحب بالجهود الكويتية لإنهاء الأزمة الخليجية

السعودية ترحب بالجهود الكويتية لإنهاء الأزمة الخليجية

وزير الخارجية الكويتي: جهود مثمرة لاتفاق نهائي للمصالحة الخليجية

وزير الخارجية الكويتي: جهود مثمرة لاتفاق نهائي للمصالحة الخليجية

مصر تسجل ارتفاعاً في المعدل اليومي لإصابات فيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً في المعدل اليومي لإصابات فيروس (كورونا)

في عهد الأمير الجديد.. الكويت تتأهب لانتخابات لمجلس الأمة

في عهد الأمير الجديد.. الكويت تتأهب لانتخابات لمجلس الأمة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تدين جريمتي إعدام الطفل أبو عليا برام الله ومحاولة إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس

"الديمقراطية" تدين جريمتي إعدام الطفل أبو عليا برام الله ومحاولة إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس

&#34;الشعبية&#34;: جريمة قتل الطفل أبو عليا تستوجب تفعيل المقاومة الشاملة ضد العدو

"الشعبية": جريمة قتل الطفل أبو عليا تستوجب تفعيل المقاومة الشاملة ضد العدو

رأفت ينعى الشهيد الطفل أبو عليا ويستنكر محاولة مستوطن متطرف إحراق كنيسة الجثمانية

رأفت ينعى الشهيد الطفل أبو عليا ويستنكر محاولة مستوطن متطرف إحراق كنيسة الجثمانية

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد الطفل علي أبو عليا

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد الطفل علي أبو عليا

عشراوي تدين محاولة احراق كنيسة الجثمانية واعدام الطفل أبو عليا

عشراوي تدين محاولة احراق كنيسة الجثمانية واعدام الطفل أبو عليا

اشتية ينعى الشهيد الطفل علي أبو عليا

اشتية ينعى الشهيد الطفل علي أبو عليا

بومبيو: تحركنا من أجل جلب السلام والازدهار للمنطقة بما في ذلك للفلسطينيين

بومبيو: تحركنا من أجل جلب السلام والازدهار للمنطقة بما في ذلك للفلسطينيين

القيادي أبو عرا: محاولة إحراق الكنيسة في القدس هو استهداف لكل ما هو فلسطيني

القيادي أبو عرا: محاولة إحراق الكنيسة في القدس هو استهداف لكل ما هو فلسطيني

منوعات

شاهد: فيفي عبده تكشف أهم أسرارها التي تخفيها لجمهورها

شاهد: فيفي عبده تكشف أهم أسرارها التي تخفيها لجمهورها

الفنانة روان عليان: &#34;انفجار مرفأ بيروت ذكرني بقصف غزة.. وأحضر حاليا لأغنية فلسطينية فلكلورية&#34;

الفنانة روان عليان: "انفجار مرفأ بيروت ذكرني بقصف غزة.. وأحضر حاليا لأغنية فلسطينية فلكلورية"

شاهد: جلسة تصوير للراقصة دينا على النيل

شاهد: جلسة تصوير للراقصة دينا على النيل

قلق عائلة سمير غانم بعد إصابة زوج ابنتهم بـ (كورونا)

قلق عائلة سمير غانم بعد إصابة زوج ابنتهم بـ (كورونا)

شاهد: الفيديوهات التي حصدت المراتب الأولى على يوتيوب 2020

شاهد: الفيديوهات التي حصدت المراتب الأولى على يوتيوب 2020

حلا الترك تتجاهل وفاة عمها بعد تجاهل والدتها

حلا الترك تتجاهل وفاة عمها بعد تجاهل والدتها

الدكتورة خلود تثير قلق جمهورها بعد عمليتها التجميلية

الدكتورة خلود تثير قلق جمهورها بعد عمليتها التجميلية

أمينة خليل ترد على شائعات حفل زفافها

أمينة خليل ترد على شائعات حفل زفافها

إعلامي يفاجئ الجمهور بطلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

إعلامي يفاجئ الجمهور بطلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

صادق الصباح لنادين نجيم: أبكتني لكنها امرأة جبارة تحدت الخوف بشجاعة

صادق الصباح لنادين نجيم: أبكتني لكنها امرأة جبارة تحدت الخوف بشجاعة

عربي

محكمة العدل الأوروبية تلغي العقوبات على عائلة حسني مبارك بسبب &#34;خطأ&#34; في الإجراءات

محكمة العدل الأوروبية تلغي العقوبات على عائلة حسني مبارك بسبب "خطأ" في الإجراءات

أمير الكويت يعرب عن سعادته بإحراز تقدم نحو حل الأزمة الخليجية

أمير الكويت يعرب عن سعادته بإحراز تقدم نحو حل الأزمة الخليجية

إيران ترحب بالتفاهمات التي أعلنتها الكويت بشأن الأزمة الخليجية

إيران ترحب بالتفاهمات التي أعلنتها الكويت بشأن الأزمة الخليجية

السعودية ترحب بالجهود الكويتية لإنهاء الأزمة الخليجية

السعودية ترحب بالجهود الكويتية لإنهاء الأزمة الخليجية