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دولي

مدير "CIA" السابق يكشف عن دور إسرائيل في تصفية بن لادن

مدير "CIA" السابق يكشف عن دور إسرائيل في تصفية بن لادن
رام الله - دنيا الوطن
تحدث مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون برينان عن دور لعبته "إسرائيل" في عملية القضاء على زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.

ووفق ما نقلت صحيفة (هآرتس) فإن برينان الذي ترأس CIA بين عامي 2013 و2017 قال: "كانت هذه عملية أمريكية، لكن البيانات الاستخباراتية التي أتاحت تنفيذ المداهمة الناجحة لذلك الوكر في باكستان كانت نتيجة للعمل المستمر لسنوات، وكانت بين آلاف المواد الاستخباراتية معلومات قدمها الإسرائيليون نتيجة لعملياتهم الاستخبارية".

وأضاف: "كانت إسرائيل دائما من أكبر مقدمي قطع هذا الفسيفساء إلى الاستخبارات الأمريكية".

كما تطرق برينان إلى عملية تصفية زعيم "القاعدة" في مذكراته الجديدة التي نشرت مؤخرا، حيث كشف أنه، بعد ساعات من تنفيذ العملية، كلف بالتواصل مع وزير الداخلية السعودي حينئذ الأمير محمد بن نايف لإبلاغ الرياض بالعملية.

وسأل برينان الوزير السعودي الذي كانت بينهما علاقات ودية عما إذا كانت المملكة تريد تسلم جثة بن لادن، لكن الأمير قال إن هذا الأمر ليس مطلوبا ويثق السعوديون بالولايات المتحدة للتعامل مع الجثة.

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