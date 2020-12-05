شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتساقط زخات من الأمطار

طقس فلسطين: تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتساقط زخات من الأمطار
رام الله - دنيا الوطن
تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله  زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احياناً ،والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً  وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية  معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأحد 2020/12/06: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق والرياح  جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

 الاثنين 2020/12/07: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح  جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2020/12/08: يكون الجو غائما جزئيا  ودافئا نسبيا  فوق المرتفعات الجبلية معتدلا فوق بقية المناطق، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويحتمل خلال ساعات الليل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح  جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج .

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