البنتاغون: صفقة (إف 35) مع الإمارات قد تُعقد قبل 20 يناير

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت مسؤولة في البنتاغون، أن عقد بيع مقاتلات (إف 35) الأمريكية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قد يبرم قبل تنصيب الرئيس الأمريكي في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.



وردت مديرة وكالة التعاون الأمني الدفاعي هايدي غرانت، على سؤال حول إمكانية توقيع العقد قبل تولي إدارة جديدة للمهام، إن "هذا الأمر ممكن جداً".



وقالت: إن البنتاغون لا يسيطر على سير العملية، وهو بانتظار قرار الكونغرس بشأن الصفقة.



إلى ذلك، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر، تعليقاً على الصفقة: إن "هذه عملية ثنائية بين الولايات المتحدة والإمارات.. وليس هناك أي جدول زمني محدد".