البنتاغون: صفقة (إف 35) مع الإمارات قد تُعقد قبل 20 يناير
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مسؤولة في البنتاغون، أن عقد بيع مقاتلات (إف 35) الأمريكية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قد يبرم قبل تنصيب الرئيس الأمريكي في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.
وردت مديرة وكالة التعاون الأمني الدفاعي هايدي غرانت، على سؤال حول إمكانية توقيع العقد قبل تولي إدارة جديدة للمهام، إن "هذا الأمر ممكن جداً".
وقالت: إن البنتاغون لا يسيطر على سير العملية، وهو بانتظار قرار الكونغرس بشأن الصفقة.
إلى ذلك، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر، تعليقاً على الصفقة: إن "هذه عملية ثنائية بين الولايات المتحدة والإمارات.. وليس هناك أي جدول زمني محدد".
أكدت مسؤولة في البنتاغون، أن عقد بيع مقاتلات (إف 35) الأمريكية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قد يبرم قبل تنصيب الرئيس الأمريكي في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.
وردت مديرة وكالة التعاون الأمني الدفاعي هايدي غرانت، على سؤال حول إمكانية توقيع العقد قبل تولي إدارة جديدة للمهام، إن "هذا الأمر ممكن جداً".
وقالت: إن البنتاغون لا يسيطر على سير العملية، وهو بانتظار قرار الكونغرس بشأن الصفقة.
إلى ذلك، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر، تعليقاً على الصفقة: إن "هذه عملية ثنائية بين الولايات المتحدة والإمارات.. وليس هناك أي جدول زمني محدد".
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