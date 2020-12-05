مقتل خمسة أشخاص بفيضانات في إندونيسيا

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رام الله - دنيا الوطن

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في إندونيسيا، بعدما تسببت الأمطار في حدوث فيضانات، أغرقت الشوارع، وأجبرت السكان على الهروب في مدينة ميدان، عاصمة إقليم سومطرة الشمالية.



ووفق شبكة (أسوشيتد برس) فقد قال ساريمان سيتوروس، المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في مدينة ميدان: إن شخصاً لا يزال في عداد المفقودين، بعد أن غمرت الفيضانات شوارع عديدة، وأن "جميع الضحايا، كانوا يعيشون في نفس المجمع السكني".



وغمرت المياه أكثر من 2700 منزل في المدينة، فيما تحركت فرق الإنقاذ بالقوارب، وسط الشوارع لنقل الأسر والسكان العالقين في منازلهم، بسبب قوة ​الفيضان​.