دولي

الولايات المتحدة ستسحب معظم قواتها من الصومال بحلول 15 يناير

الولايات المتحدة ستسحب معظم قواتها من الصومال بحلول 15 يناير
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة ستسحب معظم قواتها من الصومال بحلول 15 كانون الثاني/ يناير المقبل، على أن تترك تشكيلات محدودة في مقديشو.

وينتشر نحو 700 جندي أمريكي في الصومال لمساعدة القوات المحلية في هزيمة حركة "الشباب" المرتبطة بالقاعدة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في 17 تشرين ثاني/ نوفمبر المنصرم عن سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق قبل انتهاء عهدة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وينخفض بذلك عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان من 4500 إلى 2500، فيما ينخفض عددهم في العراق من 3000 إلى 2500.

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