حماس تنعى الشهيد الطفل علي أبو عليا

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رام الله - دنيا الوطن

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد الطفل علي أيمن أبو عليا (13 عاما) والذي استشهد بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي عليه في بلدة المغير جنوب رام الله.



وأضافت الحركة، في بيان صحفي، أن جريمة الاحتلال بتعمد قتل الطفل أبو عليا بإطلاق الرصاص الحي عليه، يؤكد الحقيقة الإجرامية لجيش الاحتلال بتعمد قتل أبناء شعبنا، وهو ما يستوجب ملاحقة هذا العدو المجرم ومعاقبته بالوسائل كافة.



وتوجهت بالتحية لعائلة الشهيد وأهالي بلدة المغير الذين يحرسون الأرض، ويواجهون تغول المستوطنين عليها، وهم يقدمون أبناءهم تباعا في معركة الدفاع عن الأرض، فالشهيد علي كان في طليعة المدافعين، وقدم نموذجا حيا في حب الأرض والدفاع عنها.



وأكدت ضرورة العودة للتوافق الوطني على خيار مقاومة الاحتلال، وأن خيار المقاومة هو القادر على الرد على جرائم الاحتلال ووقف هجمة المستوطنين المتصاعدة في مختلف مدن الضفة لفرض مزيد من الوقائع على الأرض.