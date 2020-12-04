شؤون فلسطينية

"الشعبية": جريمة قتل الطفل أبو عليا تستوجب تفعيل المقاومة الشاملة ضد العدو

"الشعبية": جريمة قتل الطفل أبو عليا تستوجب تفعيل المقاومة الشاملة ضد العدو
رام الله - دنيا الوطن
نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، الطفل أيمن أبو عليا (13 عامًا)، الذي استشهد اليوم الجمعة متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغيّر شمال شرق مدينة رام الله المحتلة.

ووصفت الجبهة هذه الجريمة "بأنّها تأتي في سياق عقيدة القتل الصهيونيّة التي تحكم سياسة وممارسات هذا الكيان الاستيطاني الاستئصالي العنصري الموروثة من كتاب التلمود الذي شكّل رافدًا لفتاوى القتل بحق الأطفال والأبرياء ومسوغًا لارتكاب المجازر التي ترتقي لجرائم حرب".

وأكَّدت الجبهة الشعبيّة أنّ إقدام الاحتلال على ارتكاب هذه الجريمة البشعة بحق الطفل أبو عليا، وقيام مستوطن بمحاولة إحراق كنيسة "الجثمانية" قرب جبل الزيتون في القدس المحتلة واستمرار جرائم الملاحقة والاعتقال والاستيطان وهدم البيوت والحصار تأتي في إطار تكريس احتلاله كواقعٍ على الأرض، على طريق محاولة فرض الاستسلام على شعبنا، واستكمال مشروع التهويد والضم.

وشدّدت الجبهة الشعبيّة أنّ الرد على جريمة اليوم بحق الطفل أبو عليا وإرهاب المستوطنين يتطلّب "إشعال فتيل الانتفاضة الشعبيّة العارمة، وما يتطلّبه ذلك من تفعيل أشكال المقاومة كافة وفي المقدمة منها المقاومة المسلّحة، والتي تستهدف استنزاف العدو الصهيوني وإيقاع أفدح الخسائر في صفوفه".

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