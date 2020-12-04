ملادينوف يصف استشهاد الطفل علي أبو عليا بالحادث المروع وغير المقبول

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رام الله - دنيا الوطن

وصف منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط، نيكولاي ملادينوف، استشهاد الطفل الفلسطيني، علي أبو عليا (13 عاماً)، بالحادث المروع وغير المقبول.



وقال ملاديوف، عبر موقع (تويتر): "مصدوم من مقتل الفتى الفلسطيني علي ابو عليا، في الخامسة عشرة من عمره، بالقرب من رام الله اليوم".



وطالب ملادينوف، "إسرائيل"، بالتحقيق بسرعة وبشكل مستقل في الحادث المروع وغير المقبول، مضيفاً: "يتمتع الأطفال بحماية خاصة بموجب القانون الدولي ويجب حمايتهم من العنف".



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، استشهاد الطفل علي أبو عليا (13 عاماً)، متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء اطلاق قوات الاحتلال النار عليه، في بلدة المغير، شمال شرق مدينة رام الله.