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حزب الله يكشف عن مشاهد لطائرة مسيرة اخترقت أجواء الاحتلال دون اكتشافها

حزب الله يكشف عن مشاهد لطائرة مسيرة اخترقت أجواء الاحتلال دون اكتشافها
رام الله - دنيا الوطن
بثت قناة المنار اللبنانية، الجمعة، مشاهد مصورة، لثكنات عسكرية إسرائيلية، قالت أنها لطائرة مسيرة تابعة لحزب الله اخترقت الأجواء الإسرائيلية دون أن تكتشفها الرادارات.

وأعلن الإعلام الحربي، التابع لحزب الله، أمس الخميس، عن اختراق الأجواء الإسرائيلية، في اليوم الثاني من مناورة جيش الاحتلال، والتي سميت بـ (السهم الفتاك).


وأضاف الحزب، أن الطائرة تمكنت من اختراق الأجواء فوق منطقة الجليل، والعودة إلى قاعدتها في لبنان، دون أن تكتشفها رادرات الاحتلال.

وأشار، إلى أن من بين أهداف المناورة الإسرائيلية، منع الطائرات المسيرة (الدرونز)، من اختراق الأجواء، مهما كان حجمها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في 25 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، تنفيذ مناورة ضخمة على مدى خمسة أيام أسماها (السهم الفتّاك)، حاكت حرباً متعدّدة الجبهات، خصوصاً على الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا.

 

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