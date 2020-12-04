اشتية ينعى الشهيد الطفل علي أبو عليا

وتابع: "هذه الجريمة تضاف لسجل حافل من جرائم الاحتلال الذي لا يفرق بين كبير وصغير ويستهدف البشر والشجر والحجر وكل ما هو فلسطيني".

رام الله - دنيا الوطننعى رئيس الوزراء د. محمد اشتية الشهيد الطفل علي أيمن أبو عليا (13 عاما) من بلدة المغير، الذي استشهد برصاص الاحتلال اليوم الجمعة.وقال رئيس الوزراء عبر صفحته على (فيسبوك): "المجد والخلود لروح الشهيد الطفل أبو عليا، نعزي أنفسنا وأبناء شعبنا وعائلة الشهيد، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".