شؤون فلسطينية

اشتية ينعى الشهيد الطفل علي أبو عليا

اشتية ينعى الشهيد الطفل علي أبو عليا
رام الله - دنيا الوطن
نعى رئيس الوزراء د. محمد اشتية الشهيد الطفل علي أيمن أبو عليا (13 عاما) من بلدة المغير، الذي استشهد برصاص الاحتلال اليوم الجمعة.  

وقال رئيس الوزراء عبر صفحته على (فيسبوك): "المجد والخلود لروح الشهيد الطفل أبو عليا، نعزي أنفسنا وأبناء شعبنا وعائلة الشهيد، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

وتابع: "هذه الجريمة تضاف لسجل حافل من جرائم الاحتلال الذي لا يفرق بين كبير وصغير ويستهدف البشر والشجر والحجر وكل ما هو فلسطيني".

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