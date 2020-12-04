شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: رسالة أبو ركن أضرت بالسلطة وجعلت سقف الارتباط مع منسق الإدارة المدنية

أبو مرزوق: رسالة أبو ركن أضرت بالسلطة وجعلت سقف الارتباط مع منسق الإدارة المدنية
رام الله - دنيا الوطن
أكد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، الجمعة، أن رسالة منسق حكومة الاحتلال لشؤون "المناطق"، كميل أبو ركن، أضرت بموقف السلطة الفلسطينية.

وقال أبو مرزوق، عبر موقع (تويتر): "رسالة منسق الاحتلال كميل أبو ركن أضرت بموقف السلطة من حيث إعادتها العلاقة مع منسق الإدارة المدنية والتي من المفترض أنها محلولة بموجب اتفاقيات أوسلو".

وتابع: "وبالتالي ربح الاحتلال مرتين، الأولى بأن جعل سقف الارتباط مع منسق الإدارة المدنية كما أنه شرعن ما قام به الكيان من إجراءات سابقاً".

وكان حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، أعلن في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي عن عودة العلاقات مع إسرائيل "كما كانت".

وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "على ضوء الاتصالات، التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا"، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية، بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل، كما كان".

وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت في أيار/ مايو الماضي، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، على خلفية إعلان تل أبيب نيتها تنفيذ خطة الضم، التي كانت من المقرر، أن تبدأ في تموز/ يوليو الماضي.

وعلى إثر ذلك، أوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني، واستلام أموال المقاصة من إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة مالية كبيرة، حيث أصبح موظفو السلطة، يتقاضون رواتبهم بنسبة 50%، منذ أيار الماضي.

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