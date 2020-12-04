شؤون فلسطينية

بومبيو: تحركنا من أجل جلب السلام والازدهار للمنطقة بما في ذلك للفلسطينيين

بومبيو: تحركنا من أجل جلب السلام والازدهار للمنطقة بما في ذلك للفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إدارة البيت الأبيض تحركت من أجل جلب السلام والازدهار لمنطقة الشرق الأوسط والفلسطينيين.

وقال في كلمته عبر الفيديو في حوار المنامة بالبحرين: "قمت بزيارة إلى إسرائيل وكان لي لقاءات ثنائية مع نظيري الإسرائيلي ناقشنا خلالها اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية" مضيفاً: "كان هناك اتفاقيات قديمة في العام 1973، يرى الناس هذا الأمر على أنه إنجازات رائعة".

وأوضح: "تحركاتنا جاءت لأننا كنا متأكدين أن هذا الأمر سيجلب السلام والازدهار والمستقبل الأفضل لكل شعوب الشرق الأوسط، بمن فيهم الفلسطينيون".

وتابع: "يجب أن نطبق السياسات التي ترتكز على الواقع وليس على الافتراضات".

وقال: "حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية أداتان إيرانيتان في المنطقة، ناهيك عن تهديد المليشيات العراقية".

وأشاد بالخطوات الإيجابية الساعية إلى حل الخلاف بين دول الخليج، وقال: حان الوقت لحل الخلاف الخليجي.

وفي الشأن الصيني، أضاف: "نأمل أننا سيكون لدينا الوقت للتحدث عن ذلك، فالعالم كان يأمل في أن يؤدي الاندماج الليبرالي إلى سياسة ليبرالية، فالحزب الشيوعي الصيني لا يريد التصرف كنظام طبيعي".

 

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