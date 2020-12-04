بومبيو: تحركنا من أجل جلب السلام والازدهار للمنطقة بما في ذلك للفلسطينيين







رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إدارة البيت الأبيض تحركت من أجل جلب السلام والازدهار لمنطقة الشرق الأوسط والفلسطينيين.وقال في كلمته عبر الفيديو في حوار المنامة بالبحرين: "قمت بزيارة إلى إسرائيل وكان لي لقاءات ثنائية مع نظيري الإسرائيلي ناقشنا خلالها اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية" مضيفاً: "كان هناك اتفاقيات قديمة في العام 1973، يرى الناس هذا الأمر على أنه إنجازات رائعة".وأوضح: "تحركاتنا جاءت لأننا كنا متأكدين أن هذا الأمر سيجلب السلام والازدهار والمستقبل الأفضل لكل شعوب الشرق الأوسط، بمن فيهم الفلسطينيون".وتابع: "يجب أن نطبق السياسات التي ترتكز على الواقع وليس على الافتراضات".وقال: "حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية أداتان إيرانيتان في المنطقة، ناهيك عن تهديد المليشيات العراقية".وأشاد بالخطوات الإيجابية الساعية إلى حل الخلاف بين دول الخليج، وقال: حان الوقت لحل الخلاف الخليجي.وفي الشأن الصيني، أضاف: "نأمل أننا سيكون لدينا الوقت للتحدث عن ذلك، فالعالم كان يأمل في أن يؤدي الاندماج الليبرالي إلى سياسة ليبرالية، فالحزب الشيوعي الصيني لا يريد التصرف كنظام طبيعي".