القيادي أبو عرا: محاولة إحراق الكنيسة في القدس هو استهداف لكل ما هو فلسطيني

ولا تخلو دور العبادة والمساجد والمقدسات من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، من خلال الاقتحامات والتدنيس والحرق والهدم، في استهداف لكل ما هو فلسطيني دون مراعاة لأي حرمة لهذه الأماكن.

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (حماس) مصطفى أبو عرا، على أن محاولة أحد المستوطنين اليوم الجمعة إحراق إحدى الكنائس في مدينة القدس المحتلة يدلل على العقلية الإسرائيلية الفاسدة والإجرامية.وقال القيادي أبو عرا: "المستوطنون ومن خلفهم حكومة الاحتلال يستهدفوا كل ما هو فلسطيني بشرا وحجرا وشجرا ومقدسات ليخلو لهم الجو وتصفو لهم الساحة لقضم المزيد من الأرض وإحكام السيطرة على البلاد"، وفق (الحرية نيوز).وأشار أبو عرا إلى أن تلك الجريمة المتمثلة بمحاولة أحد المستوطنين حرق كنيسة في القدس المحتلة يذكرنا بإحراق المسجد الأقصى المبارك والكثير من المساجد في فلسطين.ورأى أبو عرا بأن تلك الجريمة ان كانت تدل على شيء فإنما تدل على عقيدة اليهود الفاسدة الإجرامية التي تقوم على النظرة الدونية لغير اليهود، فهم لا يحترموا أي دين كان الإسلام أو النصرانية، ولا يحترموا مقدساتهم.وفي وقت سابق عبرت حركة "حماس" عن إدانتها الشديدة لمحاولة مستوطن إسرائيلي إرهابي إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة.وكان قد اقتحم مستوطن، اليوم الجمعة، كنيسة الجثمانية قرب جبل الزيتون بالقدس المحتلة، وسكب وقودا وحاول إضرام النيران في بعض المقاعد الموجودة.وتصدى المواطنون للمستوطن وأفشلوا محاولته بالاعتداء على الكنيسة، فيما اقتادت قوات الاحتلال المستوطن معها بعد وصولها للمكان.