مصطفى البرغوثي: الاحتلال ارتكب جريمة عنصرية بشعة بقتل الطفل أبو عليا

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رام الله - دنيا الوطن

وصف د.مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية، إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي على الطفل علي أبو عليا مما أدى إلى استشهاده، بالجريمة العنصرية البشعة.



وقال البرغوثي، في تصريح صحفي: إن حكام إسرائيل وجنودها يتصرفون بمنهجية عنصرية لا تقيم وزنا لحياة أي فلسطيني سواء كان طفلا أو شيخا أو رجلا او امرأة، ولا يولون أي اعتبار للقوانين وحقوق الإنسان لأنهم لا يعتبرون الفلسطينيين بشرا لهم حقوق.



وأضاف أن إمعان الاحتلال في جرائمه هو نتيجة التطبيع معه و الصمت على جرائمه و التقاعس عن فرض عقوبات عليه، وكل ذلك يؤكد انه لا امن ولا حياة للفلسطينيين إلا بإنهاء الاحتلال وإسقاط نظام الابرتهايد العنصري.