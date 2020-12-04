"الأوقاف" تستنكر محاولة إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس

مشيرا بأن المقدسات الإسلامية والمسيحية تحتاج منا إلى وقفة جدية لحمايتها وحفظها خاصة في ظل ازدياد الانتهاكات التي تتعرض لها والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق داعيا المجتمع الدولي والعالمين الإسلامي والمسيحي إلى الوقوف بشكل جدي أمام مسؤولياتهم في حماية وحفظ المقدسات من العبث الإسرائيلي اليومي.

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجرائم الإسرائيلية المستمرة و المتصاعدة على الشعب الفلسطيني ومقدساته والتي كان آخرها محاولة مستوطن متطرف إحراق كنيسة "الجثمانية" في القدس المحتلة.وأكد حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بأن ما تتعرض له المقدسات يأتي في سياق هجمة مدروسة وفي خطوة لا يمكن وصفها إلا بأنها عنصرية نابعة من اضطهاد ديني تخلص العالم منه منذ فترة طويلة.وبين ابو الرب بأن ما تعرضت له الكنيسة يتجاوز العمل الفردي وغير المدروس لكونه يأتي ضمن حماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تطلق العنان لهؤلاء المتطرفين ليقوموا بأفعالهم دون رقيب أو حسيب.كما أشاد أبو الرب بالدور الكبير لأبناء القدس كافة والمرابطين مؤكدا على ان فلسطين على مر العصور قامت على المحبة والتسامح والتعاون بين الديانات ونبذ التطرف لتحقيق مستقبل يضمن العيش بحرية وكرامة للجميع .