إشتية: نشيد بالشباب المقدسيين الذين تمكنوا من حماية واحدة من أعرق كنائس القدس المحتلة

وقال اشتية: "نحمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم الارهابي، وتشجيع عنف المستوطنين المتصاعد في القدس وفي كل الاراضي الفلسطينية".

رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس الوزراء، محمد اشتية، محاولة مستوطن اسرائيلي إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة، اليوم الجمعة.وقال رئيس الوزراء: "بالوقت الذي يبدأ العالم بالاحتفال بميلاد السيد المسيح، الذي انطلق إلى العالم برسالة السلام من أرض فلسطين، استطاع عدد من أبناء القدس احباط اعتداء ارهابي نفذه مستوطن لإحراق كنيسة الجثمانية في القدس".وأشاد رئيس الوزراء بشجاعة الشباب المقدسيين الذين تمكنوا من إيقاف المستوطن وحماية واحدة من أعرق كنائس القدس المحتلة، وعلى مستوى العالم أيضا.