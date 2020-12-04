الرئاسة الفلسطينية ترحب بالجهود الكويتية لحل الأزمة الخليجية

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالجهود الكويتية لتقريب وجهات النظر بين "الأشقاء العرب" في الخليج.



وأعربت الرئاسة الفلسطينية، عن تمنياتها بأن تتكلل الجهود الكويتية بالنجاح، بما يعزز التضامن العربي والفلسطيني.



كما أشادت الرئاسة بالتجاوب الذي عبر عنه وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية ودولة قطر مع الجهود الكويتية.