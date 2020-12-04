شؤون فلسطينية

جامعة الإسراء - غزة تعلن انتهاء المحاضرات الوجاهية مع استمرار التعليم الإلكتروني

جامعة الإسراء - غزة تعلن انتهاء المحاضرات الوجاهية مع استمرار التعليم الإلكتروني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعة الإسراء - غزة انتهاء المحاضرات الوجاهية مع الاستمرار في التعليم الإلكتروني لإتمام ما تبقى من المقررات الدراسية النظرية لطلبة الجامعة.

وقالت الجامعة في بيان صادر عنها، إن القرار جاء بعد إنجازها تدريس المساقات العملية لكافة المستويات، والمساقات النظرية لطلبة المستوى الأول وجاهيًا للفصل الدراسي الأول 2020-2012، ومراعاة للظروف الصحية التي يمر بها شعبنا نتيجة تفشي فيروس كورونا المتسجد، وحفاظًا على صحة أبنائنا الطلبة وذويهم وموظفي الجامعة.

وقررت الجامعة، استمرار خدمة الطوارئ في مقر الجامعة بمدينة الزهراء، ومقر فرع "يافا"، لإتمام المعاملات الضرورية للطلبة والخريجين، مع اتخاذ كامل إجراءات الوقاية والسلامة، وذلك أسبوعيًا من يوم الأحد وحتى يوم الخميس، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

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