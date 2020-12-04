عيسى يحمل سلطات الاحتلال مسؤولية الاعتداء الآثم على كنيسة الجثمانية

وأكد على ضرورة وقف الاعتداء على المقدسات ودور العبادة واحترامجميع الديانات، داعياً المجتمع الدولي، لمواجهة إرهاب المستوطنين، ووضعهم ضمن قائمةالإرهاب الدولي.

رام الله - دنيا الوطندانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليومالجمعة، الاعتداء الآثم الذي قام به مستوطن اسرائيلي متطرف، بمحاولته احراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة.وحمل الأمين العام للهيئة د. حنا عيسى، سلطات الاحتلال الاسرائيليمسؤولية هذا الاعتداء، وغيره مما تتعرض له المقدسات الاسلامية المسيحية في القدس المحتلةوفي كل فلسطين.وشدد على أن هذه الاعتداءات، دليل على همجية ووحشية المستوطنين، الذين يمارسون الإرهاب والتطرف، بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي.