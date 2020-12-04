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إيران ترحب بالتفاهمات التي أعلنتها الكويت بشأن الأزمة الخليجية

إيران ترحب بالتفاهمات التي أعلنتها الكويت بشأن الأزمة الخليجية
رام الله - دنيا الوطن
رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الجمعة، بالتفاهمات التي أعلنتها الكويت بشأن الأزمة الخليجية.

وكتب في تغريدة: "نرحب بالتفاهمات في الخليج الفارسي التي أعلنت عنها الكويت. سياسة إيران الراسخة هي انتهاج الدبلوماسية وعلاقات حسن الجوار والحوار الإقليمي. نأمل في أن تساهم المصالحة في الاستقرار والتنمية السياسية والاقتصادية لجميع شعوب منطقتنا."

وكان وزير الخارجية والإعلام الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أكد إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

وذكر الوزير في بيان متلفز بشأن آخر المستجدات في المنطقة أن جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات "حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو اليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبها".

ويأتي ذلك وسط تقارير مفادها أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب كثفت جهودها لتسوية الأزمة الخليجية وقد تحدث انفراجة في هذا السبيل في غضون أيام.

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