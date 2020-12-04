أبو ندى: 80% ممن يدخلون على أجهزة التنفس الصناعي معرضون للموت

وشدد، على أن كسر سلسلة الوباء يستلزم إلتزام الشعب كله بارتداء الكمامة لمدة 21 يوماً ويجب أن يتحمل المجتمع مسؤوليته إلى جانب وزارة الصحة.

رام الله - دنيا الوطنحذر د. محمد أبو ندى، المدير الطبي في المستشفى الأندونيسي، شمال قطاع غزة، الجمعة، أصحاب الأمراض المزمنة من خطورة الإصابة بفيروس (كورونا).وقال أبو ندى، في حديث ﻷذاعة (الأقصى) المحلية "إن 80% ممن يدخلون على أجهزة التنفس الصناعي معرضون للموت"، منوهاً إلى أن الفيروس يصيب الجهاز التنفسي والهضمي والعظمي وممكن أن يودي بحياة الناس نتيجة تجلطات في الدم.وأكد، أن 20% من المصابين يحتاجون للرعاية، فيما يحتاج 5% ممن يصاب بالفيروس، إلى العناية السريرية.ولفت أبو ندى، إلى أن الإجراءات المتبعة تقضي بمتابعة المرضى على مدار الساعة وفحص كمية الأكسجين في الدم والتنفس والنبض لتقييم الحالة المصابة لأن الفيروس متحول.وأضاف، أن الشخص قد يكون مصاب ومعدٍ دون أن تظهر عليه أي أعراض، منوهاً إلى أن نقص الأكسجين عن المرضى يؤدي لظهور أعراض عليهم كأعراض الغرق، والأكسجين يعتبر بمثابة إنقاذ لهم.واستكمل: "تختلف حدة الإصابة من مريض لآخر باختلاف كمية الفيروس التي تعرض لها ومناعة جسم المريض نفسه".