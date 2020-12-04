بيروت: تشييع عضو المجلس الوطني باسل عقل إلى مثواه الأخير

شُيع، اليوم الجمعة، عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني، باسل عقل إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بالعاصمة اللبنانية بيروت.





وشارك في مراسم التشييع ياسر عباس، نجل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، والوزير اللبناني السابق طارق متري، وممثلو فصائل المنظمة وحركة فتح في لبنان وعائلة الراحل وفرق الكشافة وحملة الأكاليل.

رام الله - دنيا الوطنوانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، مرورا بمنزل الراحل، ليصل بعدها الى مقبرة الشهداء، حيث أقيمت الصلاة على جثمانه قبل أن يوارى الثرى.ووضع السفير دبور اكليلا من الزهور باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس على الضريح.