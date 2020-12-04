السعودية ترحب بالجهود الكويتية لإنهاء الأزمة الخليجية

ووجه الوزير الكويتي شكره إلى جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي "على النتائج المثمرة التي تحققت في طريق حل الخلاف".

رام الله - دنيا الوطنرحب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الجمعة، بالجهود الكويتية لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ عام 2017.وقال فرحان، عبر موقع تويتر: "ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".وأعلن وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، الجمعة، أن مباحثات "مثمرة" جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى.وقال وزير الخارجية الكويتي عبر كلمة بثها تلفزيون الكويت إن هذه المباحثات "أكد فيها جميع الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".