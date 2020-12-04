الرئاسة الفلسطينية تدين محاولة مستوطن إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس

أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، محاولة مستوطن إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة.





وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا وأماكنه المقدسة المسيحية والإسلامية.

رام الله - دنيا الوطنوحملت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استمرار اعتداءات المستوطنين ضد شعبنا وممتلكاته ومقدساته، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المتكررة على الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية، دليل على همجية ووحشية المستوطنين، الذين يمارسون الإرهاب بأبشع صوره، تحت بصر وسمع قوات الاحتلال الإسرائيلي.وحيت الرئاسة يقظة أبناء شعبنا المرابطين في القدس، التي حالت دون إكمال المستوطن لجريمته.