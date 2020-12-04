مصرع طفل بحادث دهس من أحد أقربائه بالخطأ في الخليل

لقي طفل يبلغ من العمر (ثلاثة سنوات)، مصرعه، الجمعة، جراء تعرضه لحادث دهس بالخطأ، في مدينة الخليل .





وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، بأن الطفل فارق الحياة في مستشفى الميزان بالمدينة متأثرا بإصابته الخطيرة.

رام الله - دنيا الوطنوبين أن الحادث نجم عن تعرض الطفل للدهس بالخطأ من قبل أحد أقربائه أثناء تواجده في ساحة منزله، مؤكدا أن خبراء الحوادث في شرطة المرور تحركوا إلى المستشفى لإجراء ما يلزم، وتم إبلاغ النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.