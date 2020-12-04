جامعة فلسطين بغزة تصدر بياناً للطلبة حول استمرار الدراسة

جامعة فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جامعة فلسطين بغزة، الجمعة، استمرار الدراسة في الفصل الدراسي الأول بشكل إلكتروني وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم.



وأضافت الجامعة، في بيان، أنه نظراً للمستجدات الصحية والتعليمات الطارئة من الجهات المختصة، فإن الدراسة ستستمر من خلال نظام (اليوبينار) المعتمد بالجامعة وانتهاء العمل بالتعليم الوجاهي لطلبة المستوى الأول.



وأكدت الجامعة، استمرار تقديم الخدمات الضرورية للطلبة داخل الجامعة.